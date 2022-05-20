На Запорожье аграрии просят уже победы, чтобы спасти урожай, но враг засыпает поля и села фосфором

На Запорожье аграрии просят уже победы, чтобы спасти урожай, но враг засыпает поля и села фосфором

Артиллерийские удары, обстрелы из танков, прямой наводкой и зажигательные мины с фосфорной утварью — такой смертоносный арсенал используют ныне российские оккупанты на участке фронта в Запорожской области.

Засеянные поля зарастают сорняком, многолюдные деревни превращаются в сплошные пустоши. Чтобы не потерять урожай, утверждают селяне, нужно побеждать просто уже, говорится в ТСН.

Наполненные дождевой водой воронки от мин, пропасть в домах вместо стен и клубники с «Градом» — обильно перепаханные тяжелыми вражескими боеприпасами все поля вокруг доказывают: стреляют россияне наугад, попадают во все без разбора.

Чрезвычайно мощными вражескими обстрелами здесь стали в самом начале весны. «Два месяца сюда прилетает активно! 5 марта активно началось каждый день. Месяц шло очень активно, тогда неделя менее активнее, а потом началось снова. Здесь на один квадратный метр по два, по три прилета», – рассказывают местные.

К тому же, враг здесь активно использует фосфорные снаряды. «Днем, то в три часа, или 4. Было трижды. В третий раз это было три дня. Горит оно очень быстро и ничем не погасить», – рассказывают мужчины.

Фосфор несут в себе небольшие шестигранники, вспыхивающие еще в небе после разрыва реактивного кассетного боеприпаса. Таких здесь сотни по всему селу. Сельский ангар с грузовиком и комбайном внутри, сгорел в считанные минуты, именно после попадания российских зажигательных боеприпасов.

Сейчас, из-за черных туч в небе, тот редкий случай, когда вокруг, хотя и довольно громко, но, по большому счету, относительно безопасно. «Погодные условия не разрешают им работать в полной мере. Потому что технику нужно вывезти, а там поля, там болото. После такой погоды им нет возможности туда выехать», — объясняют бойцы.

Большинство тех полей, куда российские оккупанты выгоняют свою технику, и куда стряхивают без разбора, засеянные озимыми. «С зимы - рапсами, озимой пшеницей все посеяно было! Просто не брызгается ничего, оно зарастет», – говорят местные аграрии.

И добавляют, что на то, чтобы спасти урожай этого года - остались считанные дни. «Еще, мы даже успеваем посадить подсолнухи, еще пока. Ну, если закончится через неделю-две», — говорит Владимир.

Но даже когда украинские воины отбросят оккупантов, встанет другой вопрос: кто будет работать в полях. За эти три месяца, особенно за последние 30 дней, село превратилось в сплошной пустошь и сейчас на улицах гораздо больше собак и домашнего скота, чем живых людей.

Многие селяне в самых мощных аграрных регионах страны, теперь охватившая война, до последнего не хотели покидать свои дома. Теперь, процентов 80 домов, либо разрушены решистами, либо пустуют. «Ну люди боятся войны. Они уезжают, пытаются находить своих родных, близких», – объясняют люди.

Чтобы местные, подавляющее большинство из которых работали именно на сельскохозяйственных предприятиях, вернулись домой, очевидно, тоже понадобится время. Но главное, уверенность, что оккупанты окончательно разбиты.

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