На Запорожье и Херсонщине раздались взрывы в тылу оккупантов — подробности

В субботу утром, 11 ноября, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей раздались взрывы в тылу оккупантов.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии "24 Каналу".

"Сегодняшнее утро у врага на временно оккупированной территории было довольно нехорошее. Взрывы начали раздаваться в 10:30 в Бердянске и Бердянском районе — а именно в поселке Преслав, где враг скапливал свою военную технику, личный состав. Именно там сегодня утром раздались взрывы", – рассказал он.

Федоров добавил, что взрывы утром также слышали жители оккупированного Геническа Херсонской области.

"И мы также сообщали много раз о том, что именно на побережье Азовского моря враг продолжает стягивать своих военных и резервы, потому что считает, что таким образом они их оттягивают от Запорожской линии фронта и прячут от украинских сил сопротивления и военных. Но сегодняшнее утро подтвердил, что нет глубокого тыла у врага на временно оккупированных территориях", – резюмировал мэр Мелитополя.

Напомним, Залужный назвал безумные потери врага за месяц штурма Авдеевки.

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