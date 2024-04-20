На Запорожье ликвидировали известного пропагандиста и "военкора" РФ — подробности

В Запорожской области погиб "военкор" пропагандистского издания РФ "Известия" Семен Еремин.

Российские журналисты пишут, что Еремин был ликвидирован в результате атаки украинского FPV-дрона, когда снимал репортаж на временно оккупированной территории Украины.

Семен Еремин освещал войну РФ против Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как пишут российские пропагандисты, Еремин работал "военкором" с 2017 года. Также он распространял российскую пропаганду с временно оккупированных РФ территорий на востоке Украины. Последний его репортаж был опубликован 17 апреля. В нем он рассказывал, как оккупанты применяют "методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами".

Напомним, СБУ объявила подозрение известному пропутинскому музыканту – в чем его обвиняют.

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