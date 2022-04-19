На Запорожье начинаются интенсивные бои: город готовится к обороне

В Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами.

Более того, захватчики страны-агрессорки Российской Федерации готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, неприятель сосредоточился в определенных районах области. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Тем временем областной центр готовится к защите. В Запорожье подразделения тактической группы патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.

"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали 20 человек. Из них 17 мужчин, им вручены повестки", – сказал Анатолий Куртев.

Как сообщалось, в Запорожской области оккупанты готовят провокации : зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины. В частности, на Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

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