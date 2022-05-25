На Запорожье наступление обернулось для россиян большими потерями

На пехотные штурмы не решаются, а не жалеют бомб, ракет и снарядов — это о рашистах и участке фронта в Запорожье.

Вражеские авиации с артиллерией атакуют передовую линию обороны украинских военных и забросают снарядами и бомбами населенные пункты. Однако желание идти в наступление наши воины оккупантам отбили, говорится в ТСН.

Осадки, которые не в пользу урожая, здесь сейчас явление почти круглосуточное. Взрывные "Грады" ложатся вокруг, по много раз в день. «Вошло четыре. Выпустили ракеты на другую сторону и два прихода на нашем краю села было», — говорит местный Виталий.

Вражеские самолеты с вертолетами, нарезают круги, прямо над гражданскими селами прифронтового Запорожья, в основном, на рассвете, а это могут и целый день. И на протяжении всего дня здесь не умолкает вражеская ствольная артиллерия и минометы. «Они пытались несколько раз штурмнуть, как говорится. Да, нас. Но у них не получилось, им дали отпор, и они отступили. После этого они больше к нам не лезли. И начала больше работать вражеская артиллерия», — рассказывают военнослужащий ВСУ "Красавчик".

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120 миномета, в который раз ударили по прифронтовой деревне, недалеко от Каменского, около полудня. После таких приглушенных стартов вражеских мин в местах попаданий обычно вспыхивает пожар. «Применяются и фосфорные боеприпасы, здесь многое применяется запрещенных Женевской конвенцией средств поражения. Не гнушаются ни чем, абсолютно ничем», — убеждает военнослужащий ВСУ "Петрович".

Прямо под вражеским огнем, гражданские, не эвакуированные, ухаживают за хозяйством. До вторжения рашистов, в этом селе проживало полторы сотни человек. Сейчас осталось чуть больше десятка. Их дома, прямой наводкой, ежесуточно расстреливают вражеские танки. Под обстрелы попадает и съемочная группа ТСН. А уже через полдесятка минут разорвались первые реактивные снаряды, засевая все вокруг, кассетными боеприпасами.

После таких обстрелов, даже когда уже можно выйти из тайников, очень важно, говорят наши бойцы, внимательно смотреть под ноги. «Это были кассетные бомбы, ударяются в землю и выходят – разбрасывают мины. Они бывают с временным таймером, бывают долгого минирования», — добавляет боец "Шустрый".

Такие дистанционные обстрелы по всему имеющемуся вооружению и авианалеты, теперь главная тактика россиян на Запорожском направлении. «Противник, более в глубине он переходит к сплошной обороне. Они заливаются бетоном, хорошо окапываются», — отмечает военнослужащий ВСУ "Царь".

В наступление, на этом участке, после нескольких попыток, обернувшихся для россиян большими потерями, чужаки ходить передумали. Но стратегическая цель рашистов, уверен Петрович, не изменилась. «Это война гораздо страшнее, я думаю, чем Вторая мировая война. У них цель только одна: уничтожить украинскую нацию. Но мы этого им не дадим. Слава Украине», – говорит он.

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