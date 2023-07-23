На Запорожье оккупанты будут судить 19-летнюю украинку за разорванный триколор — ее "сдали" односельчане

Украинцы в оккупации продолжают демонстрировать, как на самом деле относятся к "асвобадителям".

Во временно захваченной Мироновке Запорожской области захватчики будут судить 19-летнюю украинку за разорванный флаг страны-оккупанта РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на девушку донесли жители села. Сейчас против нее оккупанты уже возбудили уголовное дело. Ей грозит до года тюрьмы.

"Очередное "большое преступление" для россиян совершила 19-летняя девушка в селе Мироновка (Приазовский район). Она сломала флагшток на одном из административных зданий и разорвала вражеский флаг. Очередное судилище против украинцев только за то, что презирают врага и символы страны-агрессора. Ждем деоккупацию – необходимо как можно быстрее освободить наших людей", - говорится сообщении.

Напомним, СБУ установила личности и сообщила о подозрении еще 31 коллаборанту, которые вступили в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ" и пытали украинских патриотов.

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