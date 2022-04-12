В Запорожской области оккупанты обстреляли дома запрещенными боеприпасами (фото)

Оккупанты обстреляли Новояковлевку.

В Запорожской области россияне обстреляли дома в селе Новояковлевка фосфорными бомбами.

Об этом информирует Камышевская территориальная громада.

Известно, что атаку совершили оккупанты в ночь на 12 апреля. Благодаря дождливой погоде, пожар не произошел, раненых и погибших нет. Имеются поврежденные дома.

Отметим, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия. При контакте с кислородом эти боеприпасы легко занимаются. Температура их горения составляет около 800 °C.

Напомним, что британская разведка предупредила, что оккупанты могут применять фосфорные бомбы в бою за Мариуполь.

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