На Запорожье оккупанты обстреляли поселок: повреждены 60 домов

В Запорожской области днем 11 мая было неспокойно. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по частному сектору поселка Камышеваха.

Об этом пишет издание "Суспільне".

Как сообщается, в результате ракетных обстрелов 60 домов получили значительные разрушения — в большинстве нет окон и кровли. Всего по селу было нанесено 18 ракетных ударов.

К сожалению, один человек из-за ракетных обстрелов оккупантов погиб. Также трое получили ранения.

Напомним, что Днепропетровщину за сутки оккупанты трижды обстреляли из "Градов".

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