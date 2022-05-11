На Запорожье оккупанты обстреляли поселок: повреждены 60 домов

В Запорожской области днем 11 мая было неспокойно. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по частному сектору поселка Камышеваха.
Об этом пишет издание "Суспільне".
Как сообщается, в результате ракетных обстрелов 60 домов получили значительные разрушения — в большинстве нет окон и кровли. Всего по селу было нанесено 18 ракетных ударов.
К сожалению, один человек из-за ракетных обстрелов оккупантов погиб. Также трое получили ранения.
Напомним, что Днепропетровщину за сутки оккупанты трижды обстреляли из "Градов".
Читайте также:
- Идея "денатификации" украинцев: откуда взялась и сколько существует
- Всемирный банк будет ежемесячно выделять Украине 200 млн долларов: на что пойдут средства
- Зеленский предложил создать именную государственную стипендию имени Леонида Кравчука