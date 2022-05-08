На Запорожье оккупанты отбирают у людей документы, чтобы согнать на "празднование" 9 мая

На Запорожье оккупанты отбирают у людей документы, чтобы согнать на "празднование" 9 мая

На территории временно захваченной Запорожской области российские оккупанты пытаются согнать на "празднование" 9 мая местных жителей.

Для этого россияне прибегают к разным нечестным способам.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

К примеру, в Энергодаре захватчики отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая. Так оккупанты полагают, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов.

"Правда свой парад в городе они называют не парадом, а акцией "бессмертный полк". Но это дела не меняет: для того, чтобы провести победобесное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов", — говорится в сообщении.

В Каменце-Днепровской россияне заставляют местных в понедельник прийти на работу и поучаствовать в "параде".

В районе выезда на Константиновку неподалеку от Мелитополя местные жители заметили траншеи, которые вырыли российские солдаты. А в самом Мелитополе с утра 8 автоматчиков выстроились у танка на Братском кладбище.

Вооруженные захватчики побывали в корпусах Таврического агротехнологического университета – проверяли аудитории, окна которых выходят на центральный проспект города. В нижней части города в районе улицы Александра Невского с утра вооруженные военные проводили обыски. А на кладбище "Новое" местные слышали взрывы и выстрелы.

"Похоже, что таким образом оккупанты пытаются обеспечить себе проведение мероприятий до 9 мая", — предположили в ОВА.

Ранее сообщалось, что на Запорожье оккупанты убили общественного активиста.

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