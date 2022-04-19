На Запорожье оккупанты присоединили одну громаду к так называемой "ДНР"

На Запорожье оккупанты присоединили одну громаду к так называемой "ДНР"

В Розовской ТГ Запорожской области оккупанты устроили псевдореферендум.

Жителей временно оккупированной Розовской громады (Запорожская область) россияне вынудили принять участие в псевдореферендуме и проголосовать за "временное присоединение к так называемой "ДНР".

Об этом рассказал председатель Пологовской РГА Артур Крупский.

"2 марта 2022 года была оккупирована территория Розовской ОТГ. Оккупанты некоторое время проводили работу с местным населением, проводили так называемую перепись. Затем вывесили флаги так называемых "ЛДНР" и был приезд одного из главарей этой террористической организации", — сообщил глава районной администрации.

По его словам, оккупанты пригласили людей в местное здание культуры для участия. В этом собрании приняли участие преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя.

"Там было озвучено о так называемом референдуме или волеизъявлении людей за то, чтобы провести "выборы мэра", новый актив села, а затем обращение к так называемой "ДНР" о временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье", — отметил Крупский.

Председатель РГА подчеркнул, что "референдум" является фейковым и незаконным, который прежде всего несет большую угрозу жителям Розовской громады.

Соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы. Все фамилии и имена коллаборантов уже известны. Крупский призвал украинцев не участвовать в так называемых "референдумах" захватчиков.

Ранее сообщалось, что россияне готовят провокацию во временно захваченном Херсоне, чтобы найти повод для "референдума". В районе Антоновского моста они разворачивают "Грады", чтобы обстрелять город и обвинить в этом ВСУ.

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