На Запорожье оккупанты пытались наступать при поддержке авиации, но понесли потери

На Запорожье оккупанты пытались наступать при поддержке авиации, но понесли потери

Подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Пологи успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники.

При поддержке авиации враг пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, но понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции.

Об этом говорится в строительстве Генштаба 7 мая.

"Подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав врага оставил позиции", — говорится в своде.

Напомним, что оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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