На Запорожье оккупанты расстреляли до 20 своих авто: что произошло

На Запорожье оккупанты расстреляли до 20 своих авто: что произошло

В Запорожской области оккупанты расстреляли около 20 собственных автомобилей.

Российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей в Пологах Запорожской области. Сделали это, чтобы не ехать на линию фронта. В то же время обвинили в этом представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Кроме того, накануне 9 мая 2022 жители города Токмака, Пологовского района Запорожской области напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. Так, на улицах города массово начали появляться листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

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В то же время местных жителей предупредили, что сегодня, 9 мая 2022 года, оккупанты планируют провести возможные провокации во время показательных акций празднований под названием "Бессмертный полк", чтобы обвинить Силы обороны Украины в уничтожении собственного народа.

"Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу", — предупредили в ОВА.

Напомним, российские женщины ищут своих мужчин в Украине, поступило уже 32 тысячи обращений.

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