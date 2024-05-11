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На Запорожье оккупанты усиленно укрепляют третью линию обороны — фото

На Запорожье оккупанты усиленно укрепляют третью линию обороны — фото

Оккупанты укрепляют третью линию обороны возле Токмака на Запорожье /Фото: партизанское движение "С.Р.О.К."

Партизаны показали фото позиций оккупантов возле Токмака.

Оккупационные войска России усиленно укрепляют третью линию обороны возле временно захваченного Токмака Запорожской области.

Об этом сообщает украинское партизанское движение "С.Р.О.К.".

Отмечается, что оккупированное лесное хозяйство Запорожской области получило срочные наряды на поставку древесины для российских захватчиков.

"Учитывая все, намечается что-то интересное. Придется нам снова поработать на полях", - написали партизаны.

Оккупанты укрепляют третью линию обороны возле Токмака на Запорожье /Фото: партизанское движение
Оккупанты укрепляют третью линию обороны возле Токмака на Запорожье /Фото: партизанское движение "С.Р.О.К."

Напомним, по данным "Атеш", оккупанты отказываются идти в наступление на Харьков.

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