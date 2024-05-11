На Запорожье оккупанты усиленно укрепляют третью линию обороны — фото

Партизаны показали фото позиций оккупантов возле Токмака.
Оккупационные войска России усиленно укрепляют третью линию обороны возле временно захваченного Токмака Запорожской области.
Об этом сообщает украинское партизанское движение "С.Р.О.К.".
Отмечается, что оккупированное лесное хозяйство Запорожской области получило срочные наряды на поставку древесины для российских захватчиков.
"Учитывая все, намечается что-то интересное. Придется нам снова поработать на полях", - написали партизаны.
Напомним, по данным "Атеш", оккупанты отказываются идти в наступление на Харьков.
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