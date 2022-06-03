На Запорожье оккупаны понесут потери: уничтожены еще 28 россиян, более 40 получили ранения

На Запорожье оккупаны понесут потери: уничтожены еще 28 россиян, более 40 получили ранения

За прошедшие сутки российские оккупанты активных наступательных действий не проводили, но понесли потери они все же понесли.

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, отвечают противнику и уничтожают его живую силу и технику.

Об этом сообщили в строительстве Запорожской областной военной администрации.

За прошедшие сутки было ликвидировано 28 оккупантов личного состава, а 41 — ранено. Кроме того, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, а единица захвачена; семь единиц автомобильной техники и два миномета. Вместе с этим уничтожен вражеский состав боеприпасов и два наблюдательных пункта.

Россияне пытались остановить продвижение украинских подразделений в районе Новодаровки и Нескучного. Впрочем, успеха они не добились и отступили. Враг производил огненное поражение позиций ВСУ по всей линии столкновения.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Оккупанты страны-террористки усиливают свои подразделения в районе Васильевки.

Напомним, сто суток продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. За прошедшие сутки на Славянском направлении россияне оборудуют позиции, на Попаснянском — понесли потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 3 июня.

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