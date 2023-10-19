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На Запорожье погиб символ "русского мира" по прозвищу "Бабай"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Запорожье погиб символ "русского мира" по прозвищу "Бабай"

Боевик Александр Можаев по прозвищу "Бабай" / Фото: из соцсетей

Погибший оккупант принимал участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года.

Российский боевик Александр Можаев, известный под прозвищем "Бабай", погиб в среду, 18 октября, на Запорожье во время боя на стороне российских военизированных формирований.

О его смерти сообщили пропагандистские каналы в Telegram.

Подробности ликвидации одного из самых заметных боевиков "ДНР", который воевал против Украины на Донбассе еще в 2014 году и принимал участие в захвате административных зданий, не сообщают.

Что известно о "Бабая"

Можаев родился в 1977 году в городе Белореченске в российском Краснодарском крае. С 1995 по 1997 год служил в армии РФ — проходил службу в Санкт-Петербурге в подразделении противовоздушной обороны и получил звание старшего сержанта. После армии работал на складе – руководил грузовыми работами.

Российские СМИ впервые начали активно писать о нем после вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году. Он участвовал в боях, в частности, в Славянске и Краматорске. Пропагандисты назвали его "символом русского мира". Сам Можаев тогда записал видео, в котором утверждал, что "за несколько дней возьмет Киев".

Он также объяснил, что уехал воевать в Украину, поскольку в России его разыскивала милиция за "покушение на убийство с ножом". На самом деле известно, что в 2005 году Можаева приговорили к 9 годам заключения за торговлю наркотиками, но он провел за решеткой всего пять лет и был условно-досрочно освобожден.

Российские и западные фотографы полюбили Бабая за колоритную внешность. Он был красноречив и имел достаточный статус, чтобы давать комментарии.

Осенью 2014 года Бабай сбежал из Донбасса в Россию. Как сообщалось, оккупационные власти Луганской области возбудили против него дело за изнасилование и убийство. Российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), тогда еще действовавший на Донбассе, обвинил Бабая в дезертирстве.

Напомним, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина 21 июля 2023 года и отправили в СИЗО. Ранее он критиковал российские власти и президента Владимира Путина, призывая его уйти в отставку из-за неудач на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
1196
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