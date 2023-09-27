На Запорожье проверяют каждый автомобиль – оккупанты снова начали убегать

Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать из передовой.
На Запорожском направлении захватчики переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с передовой. Во временно оккупированном Мелитополе россияне проверяют каждый автомобиль, который выезжает из города, чтобы поймать дезертиров.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме этого, по словам Федорова, между оккупантами вспыхивают конфликты.
В Мелитопольском районе ФСБ РФ обыскивает дома, где жили российские военные.
"Чтобы поддержать свое пушечное мясо, Путин даже присвоил 58-й армии, которая как раз убивает украинцев на Запорожском направлении, наименование "гвардейское". Однако это точно не поможет россиянам победить. Убегают с почетным званием", — добавил Федоров.
Напомним, в Токмаке осетинский "мобик" пожаловался, что его избили российские н*цисты.
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