На Запорожье проверяют каждый автомобиль – оккупанты снова начали убегать

Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать из передовой.

На Запорожском направлении захватчики переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с передовой. Во временно оккупированном Мелитополе россияне проверяют каждый автомобиль, который выезжает из города, чтобы поймать дезертиров.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме этого, по словам Федорова, между оккупантами вспыхивают конфликты.

В Мелитопольском районе ФСБ РФ обыскивает дома, где жили российские военные.

"Чтобы поддержать свое пушечное мясо, Путин даже присвоил 58-й армии, которая как раз убивает украинцев на Запорожском направлении, наименование "гвардейское". Однако это точно не поможет россиянам победить. Убегают с почетным званием", — добавил Федоров.

Напомним, в Токмаке осетинский "мобик" пожаловался, что его избили российские н*цисты.

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