На Запорожье ПВО уничтожило суперсовременный российский вертолет К-52 "Аллигатор"

Подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии 21 апреля в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило российский вертолет К-52 "Аллигатор".
Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.
Об этом сообщили в Нацгвардии Украины.
Вертолет К-52 "Аллигатор" оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.
Напомним, в этот же день украинские защитники сбили российский самолет Су-34 на Изюмском направлении в Харьковской области.
В то же время, ПВО украинских десантников сбила российский штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
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