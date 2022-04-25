На Запорожье россияне обстреливают украинскими ракетами, которые были им переданы в 90-х под гарантии безопасности

Ракетные атаки, бомбардировки с самолетов и расстрел украинских городов и поселков вдоль линии фронта с вертолетов — на передовой такие атаки россияне устраивают почти непрерывно.

В то же время, украинские воины, чем дальше, тем чаще и точнее уничтожают вражеские воздушные цели, говорится в ТСН.

Уведомления о воздушной угрозе в прифронтовых районах юга и востока Украины раздаются сейчас по десятку раз в день. Пережившие бомбардировки уверяют, что услышать вражескую ракету просто нереально. «Внезапно, я ничего не поняла. Внезапно вылетает окно и вот все вылетает – разбивается стекло повсюду. Как я выжила с ребенком, я не представляю», — рассказывает местная.

Удары современными, дорогими, крылатыми ракетами, у передовой теперь случаются реже, а вместо этого не жалеют враги боеприпасов класса "воздух-земля". В производственное предприятие вблизи Славянска пара ракет прилетели, очевидно, и взорвались с разницей в 15 минут, оставив после себя немалые воронки и разрушения.

Также читайте В российском Брянске взорвалась и пылает местная нефтебаза

Серый корпус из стеклопластика, толстенные провода, электрические платы, шестерни и огромные запчасти маршевого двигателя – именно такие обломки, чаще всего находят украинские военные у огромных воронок, в местах попадания российских ракет. Именно такие снаряды в модернизации способны нести даже ядерный заряд. Но ирония судьбы в том, что в середине 90-х во время разоружения и конверсии Украина передала огромное количество таких ракет россиянам в обмен на гарантии безопасности. А теперь все это железо, от "гаранта безопасности" летит в сторону свободной Украины.

А в окрестностях Гуляйполя остаются обломки от "Овода" — российской высокоточной ракеты Х-59, вероятно модификации МК2. Такие, с воздуха по земле, обычно запускают пилоты решительных истребителей-бомбардировщиков Су-24М. Там, где только что отбомбилась авиация РФ, сплошная руина и пылает все: постройки, семена и даже земля. А еще остаются торчать десятками метровые, опасные трубы. «Мы вытащили прямо из дома. Люди нас остановили и попросили, сказали, что "Град" торчит на кухне. Мы зашли, посмотрели, поняли, что это не "Град". Элемент боеприпаса, который вешается на вертолеты, так называемые НАРы. В середине разрывающий гексоген. Это предназначено для поражения живой силы, то есть для пехоты», — рассказывают военные о найденной неуправляемой авиационной ракете.

Один такой боеприпас способен покалечить немало людей, а стреляют ими оккупанты, с вертолетов залпом и очень часто просто по гражданским. «Сейчас это поражение бабушек – дедов. Товарищам "летунам" привет. Не знаю, где вас учили так стрелять, но вы стреляете хреново», — добавляют военные.

У передовой россияне почти непрерывно обстреливают населённые пункты вдоль линии фронта

На днях, на Запорожском направлении, у наших воинов получилось лично передать российским пилотам "пламенный привет". Пара вражеских военно-транспортных Ми-8, с теми же НУРвми по бокам, вызывающе выбирали цель над линией столкновения, когда в один из бортов наши ребята попали из "Стингера". Через минуту выстрелом из ПЗРК "Игла" украинские воины уничтожили и второй вертолет. Уже через мгновение, обломки обоих вертолетов — вместе с экипажами, пылали на земле. Такие, меткие выстрелы, твердят украинские воины, отбивают у россиян, по меньшей мере, желание дерзко залетать в украинский тыл. «Мы уже так показали себя, что мы не сдадимся. Мы не будем отступать и нам есть что, за кого стоять и мы на своей, Богом данной земле», – уверяются военнослужащие.

За шестьдесят суток войны, украинские защитники уничтожили уже почти четыре сотни вражеских самолетов и вертолетов. И большинство еще без новейшего высокоточного вооружения, которое теперь активно передают Украине иностранные партнеры. Но оружие уже в руках украинских военных на всем фронте.

Читайте также:

Победа Макрона на выборах во Франции и взрывы в российском Брянске: главные новости ночи 25 апреля 2022

Гитлеровская и путинская пропаганда: есть ли между ними существенная разница

Байден поздравил Макрона с победой на выборах и рассчитывает на поддержку Украины