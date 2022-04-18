На Запорожье спасатели эвакуировали 12-летнюю девочку, пострадавшую во время ракетных обстрелов в Пологах

На Запорожье спасатели эвакуировали 12-летнюю девочку, пострадавшую во время ракетных обстрелов в Пологах

Ребенок получил травмы брюшной полости.

В Запорожской области спасатели помогли 12-летней девочке, пострадавшей во время обстрелов во временно оккупированном городе Пологи. Ее госпитализировали в больницу в областном центре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Взрывы в Пологах раздались почти в полночь 15 апреля. В результате чего в одном из частных домов травмировалась девочка София. Ударной волной ее отбросило вниз, из-за чего, предварительно, ребенок получил травмы брюшной полости.

"Почти два дня девочка, которую с младшим братом воспитывает мама, не имела возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. 18 апреля благодаря волонтерам и силам подразделения ГСЧС Софийку на специальном аварийно-спасательном авто удалось транспортировать в Запорожье, где она наконец-то попала в руки специалистов-медиков. Надеемся на скорейшее выздоровление Софии и желаем, чтобы воспоминания об ужасах войны, которые ей пришлось пережить, скорее стерлись из памяти”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадала 14-летняя девочка.

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