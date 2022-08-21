На Запорожье в очереди на блокпост оккупантов умерла женщина — Федоров

Оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.

На Запорожье в очереди на блокпост в Васильевке, где почти четыре тысячи человек ждут возможности уехать с временно захваченных россиянами территорий, умерла еще одна женщина.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", — рассказал он.

По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

Напомним, в Васильевке оккупанты держали семью на блокпосте 2 суток – младенец попал в больницу.

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