На Запорожье в очереди на блокпост оккупантов умерла женщина — Федоров

Оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.
На Запорожье в очереди на блокпост в Васильевке, где почти четыре тысячи человек ждут возможности уехать с временно захваченных россиянами территорий, умерла еще одна женщина.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", — рассказал он.
По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.
Напомним, в Васильевке оккупанты держали семью на блокпосте 2 суток – младенец попал в больницу.
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