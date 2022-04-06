В Запорожской области военные уничтожили более 20 оккупантов и разрушили контрольно-наблюдательный пункт

Ситуацию в крае называют стабильной.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 23 оккупанта армии страны-агрессорки.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Кроме того, украинские военные уничтожили три боевых бронированных машин, пять автомобилей, две реактивные системы залпового огня и один миномет. Кроме того, бойцы полностью разрушили вражеский контрольно-наблюдательный пункт.
К слову, в Запорожской ОГА подчеркивают, что Вооруженные силы контролируют ситуацию на Запорожском и сдерживают оружие агрессии. В частности, уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и позиции украинских защитников.
Как сообщалось, российские оккупанты продолжают взимать технику и живую силу на Луганщину, через три-четыре дня попытаются наступать. Оккупанты продолжают обстреливать Попасную из "Градов", эвакуация проходит под грохот орудий.
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