В Запорожской области военные уничтожили более 20 оккупантов и разрушили контрольно-наблюдательный пункт

В Запорожской области военные уничтожили более 20 оккупантов и разрушили контрольно-наблюдательный пункт

Ситуацию в крае называют стабильной.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 23 оккупанта армии страны-агрессорки.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Кроме того, украинские военные уничтожили три боевых бронированных машин, пять автомобилей, две реактивные системы залпового огня и один миномет. Кроме того, бойцы полностью разрушили вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

К слову, в Запорожской ОГА подчеркивают, что Вооруженные силы контролируют ситуацию на Запорожском и сдерживают оружие агрессии. В частности, уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и позиции украинских защитников.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают взимать технику и живую силу на Луганщину, через три-четыре дня попытаются наступать. Оккупанты продолжают обстреливать Попасную из "Градов", эвакуация проходит под грохот орудий.

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