На Запорожское направление оккупанты пригнали старые танки Т-62, а также заминировали берег Каховского водохранилища

На Запорожском направлении группировка российских войск дополнительно усилена сформировавшимся танковым батальоном на танках Т-62, что является достаточно старой военной техникой.
В то же время, на Южнобужском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 26 мая.
Согласно сообщению, российские войска продолжают обстрелы украинских войск и ведут воздушную разведку с использованием беспилотников.
В Генштабе ВСУ также сообщили, что обнаружили, как инженерные подразделения оккупантов проводили минирование побережья Каховского водохранилища.
Напомним, ранее в Запорожской ОВА сообщили, что во временно захваченный Мелитополь российские оккупанты пригнали старые танки Т-62, которые сняли с консервации.
Читайте также: