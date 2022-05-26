На Запорожское направление оккупанты пригнали старые танки Т-62, а также заминировали берег Каховского водохранилища

На Запорожское направление оккупанты пригнали старые танки Т-62, а также заминировали берег Каховского водохранилища

На Запорожском направлении группировка российских войск дополнительно усилена сформировавшимся танковым батальоном на танках Т-62, что является достаточно старой военной техникой.

В то же время, на Южнобужском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 26 мая.

Согласно сообщению, российские войска продолжают обстрелы украинских войск и ведут воздушную разведку с использованием беспилотников.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что обнаружили, как инженерные подразделения оккупантов проводили минирование побережья Каховского водохранилища.

Напомним, ранее в Запорожской ОВА сообщили, что во временно захваченный Мелитополь российские оккупанты пригнали старые танки Т-62, которые сняли с консервации.

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