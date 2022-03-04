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На Запорожском направлении горячо: оккупанты имеют потери и сдаются в плен

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На Запорожском направлении горячо: оккупанты имеют потери и сдаются в плен

Армия РФ продолжает наступление на Запорожье.

В Запорожском направлении горячо, но украинские военнослужащие ведут оборонительную операцию и наносят огненное поражение противнику всеми имеющимися средствами.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В частности, врага атакуют, применяя штурмовую и армейскую авиацию. "Противник имеет потери, а демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после перегруппировки и ввода части оперативных резервов, БТГр российско-оккупационных войск продолжают наступление в направлении Запорожья. Оккупанты активно применяют реактивные системы залпового огня, тяжелую систему вооружения ТОС-1А "Солнцепек" и танки.

Российская армия также продолжает наступление в направлении населенных пунктов Магедово, Чубаровка, Гуляйполе, чтобы дальше наступать на Запорожье.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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