На Запорожском направлении горячо: оккупанты имеют потери и сдаются в плен

На Запорожском направлении горячо: оккупанты имеют потери и сдаются в плен

Армия РФ продолжает наступление на Запорожье.

В Запорожском направлении горячо, но украинские военнослужащие ведут оборонительную операцию и наносят огненное поражение противнику всеми имеющимися средствами.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В частности, врага атакуют, применяя штурмовую и армейскую авиацию. "Противник имеет потери, а демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после перегруппировки и ввода части оперативных резервов, БТГр российско-оккупационных войск продолжают наступление в направлении Запорожья. Оккупанты активно применяют реактивные системы залпового огня, тяжелую систему вооружения ТОС-1А "Солнцепек" и танки.

Российская армия также продолжает наступление в направлении населенных пунктов Магедово, Чубаровка, Гуляйполе, чтобы дальше наступать на Запорожье.