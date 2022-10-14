На Запорожском направлении оккупанты готовятся к обороне и обустраивают позиции - Генштаб ВСУ

На юге российские войска открыли огонь по более чем тридцати населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В Генштабе проинформировали, что на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 14 октября.

Впрочем, враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

Относительно ситуации на юге, российские войска открыли огонь по более чем тридцати населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Также противник совершал обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

– из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Сиверск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Сиверск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Руководство республики беларусь продолжает оказывать помощь российской федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым", — сообщили в ВСУ.

Напомним, по информации Херсонского облсовета, украинская армия во время контрнаступления уже зачистила один "котел", в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит вплотную с Миловым, ВСУ приближаются к Бериславу.

Потери врага 14 октября

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.