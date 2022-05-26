На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск: ВСУ контролируют ситуацию

На Запорожском направлении оккупанты страны-агрессора оссии усиливают группировку войск.

В частности, увеличилось количество оккупационных войск и техники в Пологовском и Васильевском районах области. Вероятно, для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя.

Об этом сообщают в сводке Запорожской областной военной администрации.

"Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов", — говорится в сообщении ОВА.

В свою очередь, Силы обороны Запорожского края сообщают об увеличении присутствия вражеского личного состава, вооружения и военной техники в районе Кирилловки и Мелитополя. Солдаты РФ перегруппировывают войска. Несмотря на это, украинские подразделения контролируют ситуацию.

"Оккупанты пытаются усилить группировку войск на временно занятых территориях области, вероятно для возобновления активных боевых действий. Кроме этого, российские террористические войска пытаются закрепляться на достигнутых рубежах и ведут позиционную оборону", — отмечают в сообщении.

Военные РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ по всей линии столкновения, а также ведут воздушную разведку. Основные силы и средства захватчики сосредотачивают в районах Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

За прошедшие сутки были ликвидированы семь оккупантов, а 12 — ранены. Кроме того, уничтожены четыре самоходных гаубицы "Мста-С", две боевые бронированные машины и две единицы автомобильной техники.

Напомним, начались 92 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.

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