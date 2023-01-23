На Запорожском направлении Силы обороны уничтожили почти два десятка оккупантов — Генштаб

Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении возле Малых Щербаков.

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 января.

"Кроме того, уничтожены девять единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, шесть единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще четыре единицы повреждены", — говорится в сводке.

Напомним, ВСУ за несколько часов сбили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, ракеты и беспилотник, атаковавшие Украину.

Потери врага на 22 января: минус 600 солдат во вражеской армии

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