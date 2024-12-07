На Запорожском направлении усложнилась ситуация: что происходит в регионе

Ситуация на Запорожском направлении сложная и напряженная. Российская армия увеличила количество артиллерийских обстрелов и регулярно наносит авиаудары.

Об этом рассказал спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире "КИЕВ24".

"Пытаются штурмовать, их пехотные штурмовые группы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, а также под прикрытием бронетехники отрабатывают постоянно вражеские танки, обстреливают те же БТРы", — говорит военный.

По его словам, такие действия окупантов прогнозировались. Ведь перед этим россияне проводили боевое согласование своих десантно-штурмовых подразделений.

Пехоту свою тренировали, тренировали взаимодействие с бронетехникой. Мы же все прекрасно понимали для чего они все это делали, поэтому уже сейчас видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы", — говорит спикер легиона.

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что армия РФ на тренировочных полигонах готовится к форсированию Днепра.

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