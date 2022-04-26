На Запорожском направлении ведутся тяжелые бои по удержанию позиций, Россия атакует регион ракетами

Оккупанты не могут продвинуться в сторону Запорожья, поэтому атакуют регион ракетами, пытаясь нарушить инфраструктуру, в основном транспортную.

В направлении Запорожья российские войска пытаются вести атакующие действия украинских позиций для того, чтобы продвинуться в сторону Запорожья. Но, по информации от Генерального штаба, успеха у них там нет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"То есть там ведутся тяжелые бои относительно удержания тех позиций, которые мы имели в предыдущее время", — отметил он.

По словам эксперта, Россия атакует регион ракетами, пытаясь нарушить инфраструктуру, в основном транспортную.

"Почему? Потому что сегодня для нас это имеет очень большое значение. Снабжение тех войск, которые находятся в обороне — их нужно пополнять, обеспечивать всем необходимым. Поэтому они (россияне — Ред.) и обстреливают регион ракетами", — резюмировал Жданов.

Напомним, что утром 26 апреля по Запорожью ударили три российские ракеты. Две из них попали по предприятию, третья – разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы.

Россияне готовят наступление на Запорожском направлении: собрали много техники и личного состава

Читайте также: