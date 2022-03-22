На Запорожской АЭС персонал находится под постоянным давлением оккупантов

Персонал ЗАЭС под психологическим давлением может совершить опасную ошибку, которая приведет к катастрофе.

Начиная с 4 марта 2022 года, Запорожская АЭС и город Энергодар оккупированы российскими войсками.

Для того чтобы управлять работой АЭС, враг завез на ее территории 11 сотрудников Росатома, которые постоянно давят на украинских инженеров. Об этом сообщает в своем Telegram-канале сообщает государственная инспекция Госатомрегулирования.

Персонал Запорожской АЭС и их семьи находятся под постоянным психологическим давлением из-за того, что на станции и в городе находится большое количество вражеских солдат и военной техники. Эксперты уверены, что в таком состоянии работники могут случайно совершить роковую ошибку и начнется техногенная катастрофа.

Руководство Запорожской АЭС сообщает:

оперативный персонал продолжает контролировать состояние энергоблоков и обеспечивать их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации;

эксплуатация АЭС производится исключительно персоналом Запорожской АЭС, происходит постоянная ротация персонала;

изменений радиационного состояния на площадке АЭС, в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне не зафиксировано.

Напомним, что Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал представителей МАГАТЭ прибыть на захваченные российскими военными Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых норм.

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