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На Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут: отключился один из энергоблоков

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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С начала оккупации Запорожской АЭС захватчиками произошло семь полных блекаутов.

Во вторник, 14 ноября, на оккупированной Запорожской АЭС произошел частичный блекаут. К отключению одного из энергоблоков привели действия окупантов и работников "Росатома".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По их данным, произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились работающие 90 минут дизель-генераторы и системы безопасности.

"В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями", — говорится в сообщении.

Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, находящихся на площадке временно оккупированной атомной станции.

"Из-за полной непрофессионализма российских окупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасные случаи его отказов. В то же время пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнули в энергетической компании.

Напомним, с начала оккупации Запорожской АЭС на элетространции произошло 7 полных блекаутов.

Ранее Минэнергетики сообщили об ухудшении ситуации на оккупированной ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
312
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