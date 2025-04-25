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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На Запорожской АЭС раздавались выстрелы: МАГАТЭ рассказало детали

Работники МАГАТЭ фиксируют постоянные взрывы и выстрелы на оккупированной Запорожской АЭС.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ЗАЭС в оккупации

Оккупанты на ЗАЭС / © Associated Press

На оккупированной Запорожской АЭС 23 апреля раздались выстрелы. Международным экспертам МАГАТЭ было приказано оставаться в административном здании.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси в своем заявлении.

«Экспертам МАГАТЭ, которые работают на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было приказано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы», — говорится в заявлении.

Российские оккупанты объяснили инцидент «угрозой со стороны беспилотников» и отменили запланированные работы на станции. В течение последней недели наблюдатели МАГАТЭ ежедневно фиксировали взрывы и выстрелы вблизи АЭС.

«То, что когда-то было практически немыслимым — свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта — стало почти ежедневным явлением и регулярной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности, такая ситуация явно не является постоянной. МАГАТЭ по-прежнему стремится делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны», — заявил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ ответили, сколько времени понадобится для перезапуска ЗАЭС.

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