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На Запорожской АЭС снова блэкаут: что произошло на оккупированной станции
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел очередной блэкаут в результате вражеского удара по линии электропередач.
Окупанты попали в линию электропередач, соединяющую временно оккупированную ЗАЭС с украинской энергосистемой. Эта линия критически важна для поддержания собственных потребностей станции и обеспечения надлежащего уровня радиационной безопасности.
Об этом сообщил Герман Галущенко.
С начала полномасштабного вторжения это уже восьмой полный блэкаут на ЗАЭС, и станция неоднократно находилась на грани обесточивания. Этот инцидент является очередным актом ядерного террора со стороны россиян.
Напомним, российские войска активизировали боевые действия в селе Каменское Запорожской области. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь в Запорожье.