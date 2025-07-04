ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

На Запорожской АЭС снова блэкаут: что произошло на оккупированной станции

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел очередной блэкаут в результате вражеского удара по линии электропередач.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На Запорожской АЭС снова блекаут

На Запорожской АЭС снова блекаут / © ТСН.ua

Окупанты попали в линию электропередач, соединяющую временно оккупированную ЗАЭС с украинской энергосистемой. Эта линия критически важна для поддержания собственных потребностей станции и обеспечения надлежащего уровня радиационной безопасности.

Об этом сообщил Герман Галущенко.

С начала полномасштабного вторжения это уже восьмой полный блэкаут на ЗАЭС, и станция неоднократно находилась на грани обесточивания. Этот инцидент является очередным актом ядерного террора со стороны россиян.

Напомним, российские войска активизировали боевые действия в селе Каменское Запорожской области. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь в Запорожье.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie