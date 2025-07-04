На Запорожской АЭС снова блэкаут: что произошло на оккупированной станции

На Запорожской АЭС снова блекаут / © ТСН.ua

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Окупанты попали в линию электропередач, соединяющую временно оккупированную ЗАЭС с украинской энергосистемой. Эта линия критически важна для поддержания собственных потребностей станции и обеспечения надлежащего уровня радиационной безопасности.

Об этом сообщил Герман Галущенко.

С начала полномасштабного вторжения это уже восьмой полный блэкаут на ЗАЭС, и станция неоднократно находилась на грани обесточивания. Этот инцидент является очередным актом ядерного террора со стороны россиян.

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Напомним, российские войска активизировали боевые действия в селе Каменское Запорожской области. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь в Запорожье.