На Запорожской АЭС звучала стрельба: что нашло МАГАТЭ

Российский военный возле Запорожской АЭС / © Энергоатом

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером 12 июля прозвучали сотни выстрелов из стрелкового оружия. На следующий день команда МАГАТЭ нашла вблизи реакторных блоков 5 и 6 многочисленные гильзы малого калибра.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Гросси отметил, что 12 июля с 22:00 примерно час раздавалось большое количество выстрелов, и это было необычно.

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Когда команда МАГАТЭ утром 13 июля обходила место происшествия, то увидела многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные по земле вблизи реакторных блоков пять и шесть. В то же время специалисты не увидели никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений.

«Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее является явно неприемлемой», — заявил Гросси.

Он глубоко обеспокоен очевидным увеличением применения дронов вблизи атомных электростанций с начала 2025 года. Гендиректор МАГАТЭ указал, что такое оружие представляет явную угрозу ядерной безопасности.

«Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект — с дронами или без них — ставит под угрозу ядерную безопасность и должно быть немедленно прекращено», — говорится в заявлении Гросси.

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Заметим, в ночь на 12 июля российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, нанеся 566 ударов по 16 населенным пунктам. Из-за атак погибли двое мирных жителей.

Напомним, в начале июля российские войска попали в линию электропередач, которая соединяет ЗАЭС с украинской энергосистемой. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об уже восьмом блэкауте на станции