- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1033
- Время на прочтение
- 2 мин
На Запорожской АЭС звучала стрельба: что нашло МАГАТЭ
После стрельбы на ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ обнаружили многочисленные гильзы вблизи реакторных блоков.
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером 12 июля прозвучали сотни выстрелов из стрелкового оружия. На следующий день команда МАГАТЭ нашла вблизи реакторных блоков 5 и 6 многочисленные гильзы малого калибра.
Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
Гросси отметил, что 12 июля с 22:00 примерно час раздавалось большое количество выстрелов, и это было необычно.
Когда команда МАГАТЭ утром 13 июля обходила место происшествия, то увидела многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные по земле вблизи реакторных блоков пять и шесть. В то же время специалисты не увидели никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений.
«Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее является явно неприемлемой», — заявил Гросси.
Он глубоко обеспокоен очевидным увеличением применения дронов вблизи атомных электростанций с начала 2025 года. Гендиректор МАГАТЭ указал, что такое оружие представляет явную угрозу ядерной безопасности.
«Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект — с дронами или без них — ставит под угрозу ядерную безопасность и должно быть немедленно прекращено», — говорится в заявлении Гросси.
Заметим, в ночь на 12 июля российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, нанеся 566 ударов по 16 населенным пунктам. Из-за атак погибли двое мирных жителей.
Напомним, в начале июля российские войска попали в линию электропередач, которая соединяет ЗАЭС с украинской энергосистемой. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об уже восьмом блэкауте на станции