На Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из "Росатома"

Российские атомщики приехали на смену предыдущей бригаде.
На Запорожскую АЭС, временно контролируемую российскими оккупантами, прибыла очередная бригада сотрудников "Росатома".
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских туристов во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым", — говорится в сообщении.
По информации "Энергоатома", атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.
"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: горбунова, лихачева (гендиректора росатома) и иже с ними послали за роSSийским кораблем "москва" – пока целые", — говорится в комментарии.
Напомним, 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС в городе Энергодар. До сегодняшнего дня крупнейшая атомная электростанция в Европе временно находится под контролем оккупантов.
Читайте также:
- Названо имя российского генерала, руководившего захватом Запорожской АЭС
- Вопросы освобождения от оккупантов Чернобыльской и Запорожской АЭС необходимо рассматривать на разных уровнях — гендиректор МАГАТЭ
- Оккупанты роют траншеи и окопы возле Запорожской атомной электростанции — "Энергоатом"