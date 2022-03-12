Кроме того, на станцию прибыли главный инженер Балаковской АЭС и заместитель главного инженера по ремонту.

На Запорожскую АЭС приехали 11 гражданских людей из "Росатома".

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Кроме прочих, на станцию прибыли главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

"По словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также предоставления помощи с ремонтами. Другой причиной их появления называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками”, — подчеркнули в пресс-службе “Энергоатома”.

Там также добавили, что по информации другого оккупанта, который представился руководителем “военно-гражданской администрации”, что это - “территория рф и будет ею всегда, а Запорожская АЭС уже стала частью управления “Росатома”.

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