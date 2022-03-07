На Запорожскую АЭС завезли много пропагандистов: что затеяли оккупанты

На Запорожскую АЭС завезли много пропагандистов: что затеяли оккупанты

На станции находятся около 400 российских военных, радиационный фон находится в норме.

Российские оккупанты привезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов, поэтому вскоре следует ожидать материалов о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы оправдать ядерный терроризм оккупантов.

Об этом сообщили в "Энергоатоме" вечером 7 марта.

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Там добавили, что также запланированы "съемки работников станции (конечно же – под дулом автомата) с рассказами об благодарности "освободителям", успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов "Росатома" и готовность принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продление производства для нужд Украины и другие фейки".

"Не верьте!" – призывали в "Энергоатоме".

В компании добавили, что к вечеру на территории электростанции находятся около 50 единиц вражеской тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и по меньшей мере 400 российских военных.

В то же время персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая работу ядерных установок. Однако оккупанты заставили руководство станции все технические решения согласовывать со своими представителями.

Что касается радиационного фона, то он на ЗАЭС и близлежащих территориях находится в норме.

"Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, что в то же время российские пропагандисты переодели своих солдат в форму концерна NOVARKA, чтобы снять постановочный сюжет о "гуманитарной помощи" в зоне ЧАЭС.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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