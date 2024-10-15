На Запорожском направлении 70-й вражеский мотострелковый полк отказывается выполнять задачи – АТЕШ

Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности, отмечает агент АТЕШ.
На Запорожском направлении 70 мотострелковый полк армии РФ отказывается выполнять задачи.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Агент движения "АТЕШ" из состава 70-го МСП мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, сообщает о частых случаях неповиновения начальству солдатами и сержантами подразделения.
Сообщается, что руководство полка взимает деньги из военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их положенным оружием и обмундированием. Кроме того, военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за собственные деньги, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобное не фиксируется. Это может указывать на то, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов.
Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц. Военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам.
Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Агент "АТЕШ" сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи.
"АТЕШ" призывает российских солдат саботировать приказы! Не дайте им отправить вас на смерть — срывайте планы, ломайте технику, отказывайтесь от участия в военных преступлениях. Только так вы быстрее вернетесь домой целыми", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, существует ли угроза наступления на юге.
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