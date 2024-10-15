На Запорожском направлении 70-й вражеский мотострелковый полк отказывается выполнять задачи – АТЕШ

На Запорожском направлении 70 мотострелковый полк армии РФ отказывается выполнять задачи.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Агент движения "АТЕШ" из состава 70-го МСП мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, сообщает о частых случаях неповиновения начальству солдатами и сержантами подразделения.

Сообщается, что руководство полка взимает деньги из военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их положенным оружием и обмундированием. Кроме того, военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за собственные деньги, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобное не фиксируется. Это может указывать на то, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов.

Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц. Военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам.

Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Агент "АТЕШ" сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи.

"АТЕШ" призывает российских солдат саботировать приказы! Не дайте им отправить вас на смерть — срывайте планы, ломайте технику, отказывайтесь от участия в военных преступлениях. Только так вы быстрее вернетесь домой целыми", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, существует ли угроза наступления на юге.

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