"На защитников "Азовстали" оккупанты сбрасывают запрещенные бомбы" — Андрющенко

Российские оккупационные войска обстреляли "Азовсталь", где находятся украинские военные, фосфорными бомбами.

Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (14 мая — ред.) оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч Цельсия. Горение остановить почти невозможно", — сообщил он.

Ранее Генштаб сообщил, что российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжат из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Напомним, 14 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинские власти готовятся подписать документ об эвакуации из "Азовстали". Он может быть заключен через посредство Китая или Турции. Также его должны подписать представители "Красного креста".

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