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На заседании ОБСЕ депутат послал россиян "за кораблем": часть делегаций вышла из зала из-за истерики РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На заседании ОБСЕ депутат послал россиян "за кораблем": часть делегаций вышла из зала из-за истерики РФ

Фото: Associated Press

Россиянам тоже не понравились флаги Украины в зале.

Во время заседания ОБСЕ латвийский делегат Рихардс Колс в конце своей речи послал Россию "вслед за кораблем". Это вызвало истерику у представителей страны-агрессора.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Латвийский делегат свою речь на заседании ОБСЕ закончил фразой "русский военный корабль, пошел на**й".

Тогда россияне решили ответить на призыв делегата. Представитель РФ заявил, что "российская делегация находится на заседании "по-праву" и не является слоном".

"Мы не будем терпеть обид в сторону России и президента", — заявил представитель агрессора. Также россияне призвали делегатов на заседании ОБСЕ "выйти из зала со своими флагами Украины".

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи во время его визита в Киев. Он отметил бездействие ОБСЕ из-за российской войны против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
4667
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