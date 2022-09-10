На заседании Ставки обсудили ситуацию на передовой и потребности в обеспечении военных

Глава государства заслушал доклады по ситуации на передовой от командующих оперативными направлениями.

Об этом президент Зеленский сообщил во время вечернего обращения в субботу, 10 сентября.

По его словам, на заседании были приняты все необходимые решения.

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“Обсудили вопросы обеспечения наших военных. Заслушали доклад министра обороны Резникова по результатам заседания в формате Рамштайн”. Спасибо партнерам за поддержку!” – коротко очертил одну из главных тем этой встречи украинский лидер.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги встречи в формате "Рамштайн-5" . На этом заседании министры обороны и руководители генеральных штабов более чем из 50 стран закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины.

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