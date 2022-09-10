На заседании Ставки обсудили ситуацию на передовой и потребности в обеспечении военных

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.
Глава государства заслушал доклады по ситуации на передовой от командующих оперативными направлениями.
Об этом президент Зеленский сообщил во время вечернего обращения в субботу, 10 сентября.
По его словам, на заседании были приняты все необходимые решения.
“Обсудили вопросы обеспечения наших военных. Заслушали доклад министра обороны Резникова по результатам заседания в формате Рамштайн”. Спасибо партнерам за поддержку!” – коротко очертил одну из главных тем этой встречи украинский лидер.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги встречи в формате "Рамштайн-5". На этом заседании министры обороны и руководители генеральных штабов более чем из 50 стран закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины.
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