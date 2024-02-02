На заседании Ставки стороны обсуждали пять важнейших на сегодняшний день вопросов: Зеленский сообщил, каких именно

Основные вопросы, которые обсуждались на Ставке, касались дронов, снарядов, ситуации на фронте, фортификационных сооружений и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки. Он сообщил, что обсуждались пять важных вопросов.

Подробности президент сообщил в Telegram.

Первое – украинское производство дронов.

План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение.

Доклады – вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.

В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Благодарю каждую украинскую компанию, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает.

Второй вопрос – снаряды. Производство и импорт.

Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей.

Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.

Третье – ситуация на фронте. Все ключевые направления.

Авдеевка – особенно сложно.

Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский.

Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше сил.

Четвертое – фортификации.

Наращивание фортификационных сооружений.

Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен.

И пятый вопрос на Ставке – энергетика.

Восстановление после русских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.

Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышев, Кудрицкий.

Проходим этот отопительный сезон стабильно.

"Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы — это обязательная предпосылка силы Украины", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, у Зеленского прокомментировали слухи о якобы отставке Залужного.