На заседании Ставки стороны обсуждали пять важнейших на сегодняшний день вопросов: Зеленский сообщил, каких именно

Основные вопросы, которые обсуждались на Ставке, касались дронов, снарядов, ситуации на фронте, фортификационных сооружений и энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки. Он сообщил, что обсуждались пять важных вопросов.
Подробности президент сообщил в Telegram.
- Первое – украинское производство дронов.
План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение.
Доклады – вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.
В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Благодарю каждую украинскую компанию, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает.
- Второй вопрос – снаряды. Производство и импорт.
Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей.
Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.
- Третье – ситуация на фронте. Все ключевые направления.
Авдеевка – особенно сложно.
Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский.
Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше сил.
- Четвертое – фортификации.
Наращивание фортификационных сооружений.
Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен.
- И пятый вопрос на Ставке – энергетика.
Восстановление после русских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышев, Кудрицкий.
Проходим этот отопительный сезон стабильно.
"Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы — это обязательная предпосылка силы Украины", — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, у Зеленского прокомментировали слухи о якобы отставке Залужного.
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