На заседании ТКГ достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе

На заседании ТКГ достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе

Украинская сторона полностью готова к этому.

В среду, 22 декабря, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия режима прекращения огня.

Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

“Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу”, – отметил по этому поводу исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

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В сообщении подчеркнули, что общее понимание этой необходимости засвидетельствовали также представители ОБСЕ.

В украинской делегации отметили, что такой результат последней в этом году встречи очень важен, учитывая грядущие зимние праздники.

“Для наших граждан традиционно встречать Рождество и Новый год в покое и вместе с самыми близкими людьми. Безопасный компонент понимается как определяющий”, — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 21 декабря, на окраине Марьинки пророссийские боевики сразу выпустили 37 мин.

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