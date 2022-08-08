Компания Baykar Makina планирует открыть в Украине производство байрактаров: в беспилотниках будут стоять украинские комплектующие

Компания Baykar Makina, производящая современные турецкие беспилотные аппараты, планирует открыться в Украине. Они уже зарегистрировались в нашем государстве и приобрели земельный участок.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, владелец компании Baykar Makina открыл представительство в Украине.

"Компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", — заявил Василий Боднар.

Он также убежден, что завод в нашем государстве будет построен — для этого правительство утвердило двустороннее соглашение и передало его в парламент на ратификацию.

"На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного высокотехнологичного у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", — подчеркнул посол.

Напомним, что, по мнению экспертов, Украина может создать свой "Железный купол".

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