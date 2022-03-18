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На 19 марта запланирована эвакуация из Киевской области и доставка гуманитарной помощи в регионы

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На 19 марта запланирована эвакуация из Киевской области и доставка гуманитарной помощи в регионы

УНИАН

Верещук пока не назвала конкретных городов и сел.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала на 19 марта гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области.

Об этом она сказала в своем видеообращении 18 марта.

"На завтра мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей, а также готовим гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области", – сообщила Верещук.

Напомним, по ее информации, в течение 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 украинцев.

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