На железнодорожной станции Карань возле Мариуполя раздались мощные взрывы: детонируют снаряды (видео)

На железнодорожной станции Карань возле Мариуполя в субботу, 8 октября, прогремели мощные взрывы: слышно, как детонируют снаряды.

Об этом пишет телеграмм-канал "Мариуполь сейчас" и журналист Денис Казанский.

В Сети распространяют видео мощного пожара, по словам местных, вспыхнувшего на железнодорожной станции Карань Волновахского района. Также судя по видео там детонируют боеприпасы. Вероятно на железнодорожной станции оккупанты разместили свой склад с вооружением или разгружали вагоны с боеприпасами, когда там раздались взрывы.

Журналист Денис Казанский сообщил, что из-за мощного пожара все села, расположенные рядом с железнодорожной станцией, слышат мощные взрывы боеприпасов.

Отметим, что железнодорожная станция Карань это - узловая грузовая железнодорожная станция 4-го класса Лиманской дирекции Донецкой железной дороги на линии Волноваха — Мариуполь-Порт между станциями Волноваха и Кальчик.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Взрывы на оккупированной территории Украины

В субботу на оккупированном полуострове Крым тоже раздались взрывы. Там произошло возгорание на Крымском мосту, из-за чего переправа получила существенные повреждения. Одна из версий оккупационных властей — там взорвался грузовик, после чего вспыхнули цистерны с топливом. Россияне уверяют, что мост продолжает функционировать.

В ночь на 8 октября взрывы прогремели также в оккупированном Мелитополе. Мэр города Иван Федоров сообщил, что причины взрывов пока устанавливаются.

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