На Житомирщине спасатели обнаружили неразорвавшуюся вражескую ракету

Правоохранители зафиксировали необходимые сведения для дальнейшего расследования обстоятельств военных преступлений РФ.

В Радомышльской территориальной громаде на Житомирщине обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету оккупантов, а в Брусиловской громаде – обломки российской ракеты.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"Об обнаружении в лесу в Радомышльской громаде неразорвавшейся крылатой ракеты полицейских известили спасатели, которые обследовали местность и приняли меры для безопасного обезвреживания боеприпаса", — говорится в сообщении.

Также в г. Коростень авиаудар вражеских вооруженных сил пришелся по гражданским объектам. В результате этого повреждения получили загородные дома в дачном массиве.

Напомним, в начале апреля украинские войска отбросили врага из Житомирской области.

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