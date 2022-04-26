На Житомирщине спасатели обнаружили неразорвавшуюся вражескую ракету

Правоохранители зафиксировали необходимые сведения для дальнейшего расследования обстоятельств военных преступлений РФ.
В Радомышльской территориальной громаде на Житомирщине обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету оккупантов, а в Брусиловской громаде – обломки российской ракеты.
Об этом сообщает полиция Житомирской области.
"Об обнаружении в лесу в Радомышльской громаде неразорвавшейся крылатой ракеты полицейских известили спасатели, которые обследовали местность и приняли меры для безопасного обезвреживания боеприпаса", — говорится в сообщении.
Также в г. Коростень авиаудар вражеских вооруженных сил пришелся по гражданским объектам. В результате этого повреждения получили загородные дома в дачном массиве.
Напомним, в начале апреля украинские войска отбросили врага из Житомирской области.
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