На Житомирском направлении в Киев враг обстреливает из артиллерии, а на Полесском его оттесняют к границам

На Житомирском направлении в Киев враг обстреливает из артиллерии, а на Полесском его оттесняют к границам

Залпы вражеских реактивных ракет, которые выискивают украинскую линию обороны и летят прямо в жилые гражданские дома.

Сутки, по меньшей мере, тактические победы, одновременно — безумное просто количество воздушных бомбардировок по всей Украине и большие надежды, в частности, что касается Киевщины. Это все о 15 марта. Но оккупанты не прекращают уничтожать Украину и украинцев — высокоточными ракетами и бомбами. Именно такие атаки произошли на Житомирщине – тыловом районе, рядом с автодорогой Киев-Чоп. Ордынцы атаковали с воздуха там поселок Ставище. Преступление совершалось ночью, когда люди спали и для большинства гражданских – удар тот стал – настоящим шоком.

Об этом говорится в ТСН.

«Внезапно все это произошло ночью, когда люди спали. Никаких предупреждений не было. И это первый раз, когда начались обстрелы, когда начали мины взрываться, когда начались бомбы. Мы уже не понимали что это такое. Просто мы слышали большие взрывы, и люди были очень напуганы», — говорит жительница Валентина Каленская.

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Это была не просто воздушная бомбардировка, а комбинированная вражеская атака с воздуха и реактивными системами залпового огня. Только чудом обошлось без смертей. Собственное жилье пострадавшие уже пытаются восстановить. Спасатели проверяли места попаданий и искали неразорвавшиеся боеприпасы. Это можно было бы сделать и раньше, но помешала новая атака путинских убийц. Один из автомобилей, двигавшийся в колонне с белыми флагами и надписями "эвакуация" превратился в мишень.

«Она направлялась в колонне из Макарова, и они нанесли удар – здесь было четыре человека. Ребенок, водитель выжил. Девушка и мужчина, около 60 лет, погибли», – говорят свидетели.

Разбитый автомобиль стоит на АЗС в Ставище, раненых забрали в больницу. Чтобы отбросить ордынцев как можно дальше, наши военные не жалеют усилия. Недалеко от Иванкова, это к северо-западу от украинской столицы, наши воины выгнали оккупантов из ранее захваченного чужаками поселка на границе Житомирской и Киевской областей. В то же время, кремлевский воинторг, наверное, и не хотел, но ежедневно теперь обеспечивает украинское войско исправной бронетехникой, боеприпасами и оружием.

Ни один населенный пункт вокруг, вплоть до самого маленького села, за 20 суток полномасштабного вторжения — не обошли своим разрушительным вниманием оккупанты.

Залпы вражеских реактивных ракет, которые выискивают украинскую линию обороны и летят прямо в жилые гражданские дома — раздаются на границе Киевщины с Житомирской, сейчас по много раз в день. Направляют вражескую артиллерию – воздушные разведчики. Но, несмотря на это, украинские военные ежедневно наступают на врага в Полесском операционном районе. «Гусеница сбита, "Беха" наехала на мину и сдетонировали полностью боекомплект. Личный состав, находившийся на броне и в броне, он вместе с БМП обезврежен! На третий день мы смогли выбить противника из населенного пункта», – говорит военный.

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Оторванные взрывной волной и разбросанные по обе стороны дороги тяжелые колеса, размозженные чужеземные бронемашины, остатки оккупанты, которые уж точно никому не причинят вреда. И есть и техника, которая еще послужит украинским военным. «Сотрём красочку, проведем капитальный ремонт и она вернется к нам уже в Вооруженные силы Украины», — говорят военные.

Но наши воины убеждают: трофеи – вещь хоть и очень полезная, хотя бы потому, что кремлевский воинторг теперь фактически помогает Украине, но на самом деле – второстепенная. Главное, говорят, движение вперед, к границе. И сплошное уничтожение – путинской стаи.

«Мы идем вперед и когда показывают события прошлых дней, то у нас все хорошо получается. Это не дается нам легко – это дается сверхусилиями, в ООС и АТО такого не было, это другая война, гораздо труднее. Мы ее понемногу учимся воевать, и она у нас получается», — говорит боец.