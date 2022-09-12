На Житомирском приграничье воины в полной боевой готовности из-за новых учений белорусов

Белорусские войска снова проводят учения и бряцают оружием вдоль нашей границы. Украинские воины, и местные жители из близлежащих украинских сел спокойны, люди верят в ВСУ, а наши солдаты как никогда мотивированы и уверены в себе – поля заминированы, дороги перекрыты, рвы вырыты, говорится в ТСН.

На границе с Беларусью бойцы продолжают укрепляться и подстерегают. Жизнь в лесу для ребят однообразна и трудна, но к неудобствам привыкли. «Сложно перед нарядом просыпаться, в 3-6 просто невозможно проснуться, идешь в наряд, хотя бы не проспать и ребят не подвести», — говорят бойцы.

Их задача задержать врага, если тот двинет, потому что разведку воздушную с той стороны границы постоянно пытаются проводить.

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Эти ребята стерегут сон и покой всего Житомирского приграничья. Люди из здешних сел изрядно пострадали ударов рашистов из артиллерии и авиации. Есть такие деревни, где нет половины домов или трети, все сгорело вместе с хозяйством.

«Разрушения изменившиеся геометрия крыши, они того не замечают, спрашивают сколько листов шифера нужно заменить», — рассказывают подрядчики.

Дома латают, крыши перекрывают, но осень и дожди уже о себе напоминают, поэтому подрядчики пытаются успеть до холодов. Местные уже успокоились, видя наших военных, им доверяют и знают. что февральского повторения здесь у границы уже не будет.

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