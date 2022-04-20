"Набегают на пулеметы, а наши стреляют": Арестович рассказал о странном наступлении войск РФ на юге

Советник главы ОП рассказал, что командование оккупантов погнало своих солдат на украинские пулеметы.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российское военное командование погнало оккупантов в наступление на юге Украины.
Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
По словам советника главы ОП, "мясник Алеппо" генерал Дворников, который теперь ответственен за войну в Украине, велел оккупантам наступать на юге Украины, несмотря на преимущество Украины в этом регионе.
"Дворников (командующий оккупационными войсками РФ в Украине. — Ред.) погнал войска России на юге Украины в наступление. Это вообще смешно, потому что у нас там больше сил. Но они героически пошли. Наши войска с удивлением смотрят, как они набегают на пулеметы, каждый раз это заканчивается одинаково. Но железная воля командующего продолжает давить. А наши стреляют дальше."Ваши в Мариуполе наступают, под Харьковом, а вы чего?", — вот они и наступают", — отметил Арестович.
Ранее Алексей Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении: противник пытается выйти на границы области.
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