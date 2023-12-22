"Наберем необходимое количество людей": Минобороны сделало заявление о рекрутинге и мобилизации

Рекрутинг не отменяет процесс мобилизации в ряды Вооруженных Сил, а также не заменяет призыв. С помощью процесса рекрутинга Минобороны планирует набрать больше людей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Илларион Павлюк.

По его словам, когда Минобороны говорит о важности рекрутинга, то у граждан может сложиться ошибочное впечатление якобы "теперь защищает Украину только тот, кто хочет, а кто не хочет — потому не надо". Впрочем, такие впечатления ошибочны, отмечает Павлюк.

"Рекрутинг — это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в Вооруженных силах. Мы им предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ предлагаем выбор специальностей… Но это не может означать, что будут служить только те, кто хочет и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", — объяснил представитель Министерства обороны.

С помощью рекрутинга гражданин может не ждать повестки, а добровольно присоединиться к ВСУ, выбрать специальность и место службы. Впрочем, "кому надо и буквально физически защищать страну, потому что враг сам себя не уничтожит", подчеркнул Павлюк. Поэтому для защиты государства в любом случае наберут необходимое количество людей.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но поскольку есть необходимость защитить государство, то мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется подбирать", — говорит Павлюк.

Как сообщалось, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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